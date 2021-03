Após debochar mais uma vez da Covid, internautas elegem #BolsonarocoveirodoBrasil

247 - Após mais uma vez Jair Bolsonaro debochar e minimizar os graves efeitos da Covid-19 no Brasil, defendendo que é preciso parar com o “mimimi”, internautas elegeram o extremista o “coveiro do Brasil”.

#BolsonarocoveirodoBrasil era um dos assuntos mais comentados na rede social Twitter na manhã desta sexta-feira (5).

Veja a repercussão:

