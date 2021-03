Após denúncia da filha, pai de Meghan Markle diz não acreditar que família real e britânicos sejam racistas

Meghan denunciou em entrevista que a família real britânica mantinha "preocupações e conversas sobre o quão escura a sua pele (de seu filho Archie) seria quando nascesse". "Não acho que os britânicos sejam racistas", disse o pai. Para ele, as revelações não passam de uma "besteira" edit

247 - Thomas Markle, pai da duquesa de Sussex, Meghan Markle, reagiu à entrevista da filha no último domingo (7) que revelou denúncias de racismo na família real britânica.

Na entrevista à apresentadora americana Oprah Winfrey, Meghan revelou que certos membros da família mantinham "preocupações e conversas sobre o quão escura a sua pele (de seu filho Archie) seria quando nascesse".

Segundo Meghan, as conversas eram tidas com o príncipe Harry, que as relatava à esposa. Os envolvidos não foram revelados.

Para o pai, as conversas sobre a cor da pele do bebê são simplesmente "perguntas estúpidas" que não expressam racismo.

"Tenho grande respeito pela realeza e não acho que a família real britânica seja racista", disse Thomas à emissora britânica ITV.



"Não acho que os britânicos sejam racistas. Acho que Los Angeles é racista, a Califórnia é racista, mas não acho que os britânicos sejam".



"A questão sobre qual será a cor do bebê ou quão escuro será o bebê, eu estou supondo e esperando que seja apenas uma pergunta idiota de alguém, sabe, pode ser tão simples. Pode ser que alguém fez uma pergunta estúpida em vez de ser um racista total".



"Essa coisa toda sobre cor e o quão escuro o bebê é uma besteira."

No entanto, ele afirmou que os comentários de sua filha devem ser investigados.

Thomas não tem uma relação boa com a filha. No passado, ele disse que Meghan o decepcionou quando estava doente, e não compareceu ao casamento.

"Também sinto que ela me decepcionou", disse Markle.

"Eu estava em um leito de hospital da última vez que conversamos e nunca mais ouvi falar deles - eles não se importavam se eu morresse", lamentou.

