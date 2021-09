Após denúncias de que Prevent Senior ocultou mortes e fez pacientes de cobaia, #assassinos viraliza nas redes

Apoie o 247

247 - Internautas chamam nas redes sociais nesta quinta-feira (16) a rede Prevent Senior de “assassina”, após vir à tona que nove pacientes morreram durante a pesquisa do plano de saúde sobre a cloroquina.

Chocados com as denúncias, internautas apontam a negligência e o descaso do plano de saúde com a vida e também puxam boicotes contra a rede.

Um dossiê mostrou que o plano de saúde Prevent Senior ocultou mortes de participantes de um estudo realizado para testar a eficácia da hidroxicloroquina, associada à azitromicina, com o objetivo de tratar a Covid-19. Nove deles morreram durante a pesquisa, mas os autores mencionaram duas mortes. A informação foi publicada pela GloboNews. Jair Bolsonaro apoiou a pesquisa, usada pelos defensores da cloroquina para justificar a prescrição do medicamento, mesmo não havendo comprovação científica. A própria Prevent Senior também estaria usando a pesquisa para justificar a prescrição da cloroquina aos seus associados. A operadora é investigada pela CPI da Covid e o seu diretor-executivo, Pedro Benedito Batista Júnior, informou que não comparecerá à Comissão Parlamentar de Inquérito nesta quinta-feira (16), pois a empresa disse que não teve tempo para preparar o depoente.

Veja a repercussão:

Assassinos! O Tribunal de Haia espera vcs lá. https://t.co/ILKhFzIWwF — Simone Ávila 💉🚩 (@simoneavila10) September 16, 2021

O TAMANHO DESSE ABSURDO. A empresa privada usando pacientes de cobaia com medicamentos sem eficácia comprovada. Assassinos! https://t.co/cOfEBt5Xlc — sotto mayor (@eduardoaovivo) September 16, 2021

Os caras enfiaram cloroquina nos pacientes, os fizeram de cobaias e, quando são chamados para depor na #CPIdaCovid, arregam. Assassinos.

September 16, 2021

Nota à imprensa e a quem possa interessar. pic.twitter.com/S6KTo7s906 — Prevent Senior (@preventsenior) September 16, 2021

