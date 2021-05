Após escândalo do Bolsolão e churrasco de luxo, #impeachmentjá bomba nas redes

247 - Apenas nesta semana, Jair Bolsonaro já foi pego em dois novos escândalos e gerou diversas postagens indignadas nas redes sociais. Ele criou um orçamento secreto da ordem de R$ 3 bilhões em emendas para forjar a aproximação do Planalto com os partidos do centrão e foi pego também fazendo churrasco com picanha que custa R$1.799 o quilo, no momento que a fome bate na casa dos brasileiros.

Veja a repercussão:

Tivemos um presidente que sofreu impeachment por causa de um Fiat Elba, e ele não custava R$ 3 BILHÕES! "Êta carro bom! Derruba até presidente!" #impeachmentJa pic.twitter.com/Tj8OROGHsq May 11, 2021

Quando vejo o nome do João Gordo, já lembro dele falando uma grande verdade, que Bolsonaro é cúmplice de genocídio. #impeachmentJa #BolsonaroCorrupto pic.twitter.com/HV1ediojzl — Bolsonaro Genocida 🇧🇷🏴 (@do_genocida) May 11, 2021

