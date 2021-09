Após "powerpoint" completar 5 anos, relembre momento "vergonha alheia" de Dallagnol no programa do Jô (vídeo)

Ex-integrante da Lava Jato foi motivo de chacota no extinto programa do Jô edit

247 - Na data em que o "powerpoint" da Lava-Jat, apresentado pelo procurador Deltan Dallagnol completou cinco anos, contendo acusações mentirosas contra o ex-presidente Lula, internautas resgataram um vídeo de um momento de "vergonha alheia” que Dallagnol enfrentou no extinto programa do Jô.

No vídeo em questão, o então confiante Dallagnol pergunta para a platéia se a Lava Jato irá mudar o Brasil. No entanto, poucos levantam a mão em concordância com o procurador.

Veja:

Muito bom assistir esse vídeo e relembrar o King Kong que o Deltan Dallagnol pagou no programa do Jô, pedindo a opinião da platéia sobre a Lava jato. 😂

Se fosse eu, fingia que bateu uma dor de barriga e ia embora na hora. pic.twitter.com/jT4CId5Wed PUBLICIDADE April 28, 2020

