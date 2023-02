Após virar militante bolsonarista, Andréa Sorvetão é escorraçada de grupo formado por ex-paquitas

Apoie o 247

247 - A ex-paquita Lana Rhodes revelou durante participação em um podcast que Andréa Sorvetão, que também trabalhou com Xuxa Meneghel, foi expulsa de um grupo que as assistentes de palco mantêm no WhatsApp por conta de sua postura nas eleições de outubro de 2022, quando ela virou militante bolsonarista.

"A gente tem um grupo de paquitas. A gente só tirou uma integrante que a gente não queria mais. Ponto. Porque não dá para você ter diálogo com uma pessoa que não tem diálogo. Era a Sorvetão", revelou ela, no programa "Barba Cast".

Lana, que atualmente trabalha como atriz, ainda deu mais detalhes: "Não [foi uma questão] só política. Foi (uma questão) de posicionamento humano mesmo. Você pode votar em quem você quiser. Mas se você quer uma relação com pessoas humanistas, você precisa, minimamente, ou respeitar ou ser. E aí começou a rolar uma falta de respeito. E a gente disse: 'falta de respeito não rola. Se retire, por favor'. E ela foi convidada a se retirar".

De acordo com o portal Na Telinha, a ex-ajudante de Xuxa ainda destacou que outras integrantes do grupo têm posicionamentos políticos diferentes, mas "se respeitam". "O posicionamento social que a Andréa e o marido se propuseram na época da eleição, para mim foi agressivo. Eu não concordo com nada. Tanto que hoje eu não tenho mais interesse. Não estou aqui para julgar nem apontar o dedo para ninguém, então, o que eu faço é me afastar", completou ela.

