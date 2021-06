Arara fecha registro e deixa terminal de ônibus de Campo Grande sem água (vídeo)

247 - Às 6h desta terça-feira (22), funcionários e usuários do terminal de ônibus Nova Bahia, região norte de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, encontraram as torneiras secas e, por causa da falta de água, acionaram a equipe da Agência de Trânsito (Agetran) para investigar e solucionar o problema.

A surpresa, no entanto, veio quando foi descoberta a razão da falta de água: uma arara havia fechado o registro do local. O chefe da divisão de transporte público da Agetran, Anderson Carlos Alves da Silva, gravou a cena. "Um dos funcionários já tinha me falado que tinha uma arara bebendo água próximo ao registro. Quando subi para ver, lá estava ela, a arara e filmei", relatou.

"Ela [arara] estava no registro tomando água e o terminal sem nenhuma gota. No momento que fomos ver o registro de fornecimento de água, não estava passando água. No que a gente subiu, na hora que o funcionário passou a mão no registro a água voltou. No que abriu, a água voltou no terminal inteiro. Foi aí que lembrei da arara, era ela", contou.

Arara fecha registro e deixa terminal de ônibus sem água em Campo Grande pic.twitter.com/wIBjs9TmhE — Marco Eusébio (@marcoeusebio7) June 22, 2021

