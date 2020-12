Assista ao eclipse solar que ocorre nesta segunda-feira (vídeo)

O eclipse solar total pode ser visto, parcialmente, em vários países da América do Sul edit

Marcus Rodrigues, Metrópoles - Na tarde desta segunda-feira (14/12), pessoas de diversos pontos da América do Sul poderão observar o eclipse solar total. No Distrito Federal, o fenômeno poderá ser acompanhado apenas parcialmente. Para isso, especialistas do canal Ciência Ao Vivo, espaço de divulgação de ciência, cultura e arte, se reuniram para debater e transmitir o eclipse.

