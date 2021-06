Atacada após apontar genocídio promovido por Bolsonaro, Anitta destrói bolsonaristas pelo Twitter

A cantora, que já havia movimentado as redes ao apontar a culpa de Bolsonaro pelas 500 mil mortes por Covid-19 no Brasil, deu uma resposta forte aos apoiadores de Bolsonaro: "o cara 'tá' empurrando no c* de vocês sem pena e vocês ainda vão para a rua pedir mais" edit

247 - A cantora Anitta, anunciada nesta segunda-feira (21) como nova integrante do Conselho de Administração do Nubank, destruiu bolsonaristas pelo Twitter. A artista já havia movimentado as redes sociais mais cedo ao publicar uma indireta à cantora Ivete Sangalo, afirmando que “500 mil mortes é sobre o Fora Bolsonaro sim!”.

Anitta relatou estar sendo atacada por apoiadores de Jair Bolsonaro e não poupou na resposta: "lá vem os bolsonarers (sim, o presidente tem um fã clube mulher com a mão no rosto) me 'atacarem' com um grandessíssim insulto mandando eu retocar a tatuagem do meu c*.... Ainda não desbotou... Quando desbotar eu retoco, porque é linda (duvido que os 'machão' não iriam adorar)... Até por que o cara 'tá' empurrando no c* de vocês sem pena e vocês ainda vão para a rua de motoca pedir mais".

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.