Ator Lima Duarte, de 92 anos, se envolve em acidente de trânsito com moto

247 com Chat GPT - O renomado ator Lima Duarte, de 92 anos, esteve envolvido em um acidente de trânsito na última sexta-feira (3), quando o carro em que ele estava colidiu com uma motocicleta. Segundo informações fornecidas pela assessoria do artista, Lima imediatamente prestou os devidos socorros à motociclista e aguardou a chegada da polícia.

De acordo com a nota emitida pela assessoria de imprensa do ator, Lima Duarte afirmou que a prioridade naquele momento era garantir que a motociclista recebesse toda a assistência necessária e que a situação fosse tratada com a maior seriedade possível. Ele lamentou profundamente o ocorrido e se colocou à disposição das autoridades competentes para ajudar nas apurações do acidente.

A assessoria de imprensa do ator não divulgou informações sobre o estado de saúde da motociclista envolvida no acidente. No entanto, o episódio traz à tona a importância de que todos os envolvidos em acidentes de trânsito tomem as medidas necessárias para garantir a segurança e o bem-estar de todas as pessoas envolvidas.

