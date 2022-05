Autora de 'Como matar seu marido' é condenada por matar seu marido

Apoie o 247

247 - A romancista americana Nancy Brophy, autora do ensaio 'How to murder your husband' ("Como matar seu marido", em tradução livre) foi considerada culpada por matar seu marido, Daniel Brophy, a tiros em 2018. A sentença ainda não foi anunciada, e há a possibilidade de prisão perpétua.

O julgamento de Nancy começou no início deste mês e terminou nesta quarta-feira, 25, com o júri de sete mulheres e cinco homens a considerando culpada. A escritora vivia sob custódia da Justiça desde 5 de setembro de 2018, três meses após a morte do marido.

A defesa de Nancy afirmou que vai recorrer da decisão da Justiça de Portland, Oregon, segundo o jornal The Oregonian. A escritora nega ter assassinado Daniel.

Daniel tinha 63 anos e levou dois tiros no peito em junho de 2018, em um instituto de culinária no qual ele trabalhava. Seus alunos o encontraram no chão de uma sala de aula. Os promotores afirmam que Nancy cometeu o assassinato para ficar com centenas de milhares de dólares provenientes de vários seguros de vida de seu marido.

