BBB 21: Gilberto se desespera com eliminação de Sarah

247 - A participante Sarah deixou o "BBB 21" com 76,76% dos votos e a reação de Gilberto deixou muitos internautas preocupados. Até mesmo o apresentador do reality, Tiago Leifert, contou que não esperava que o pernambucano sofresse tanto. A informação é do portal PurePeople.

O "BBB 21" não tem mais Sarah como participante: a brasiliense foi a mais votada pelo público para deixar a casa mais vigiada do Brasil nesta terça-feira (30). No Paredão contra Juliette e Rodolffo, ela saiu do confinamento com 76,76%. Aliado mais próximo da consultora de Marketing, Gilberto ficou bastante abalado quando Tiago Leifert anunciou o resultado. Apesar de, horas antes ter apostado na saída da amiga, o pernambucano se desesperou e precisou ser amparado por João.

