BBB 22 causa guerra interna nos bastidores da Globo e obriga emissora a tomar medidas urgentes

Apoie o 247

ICL

247 - Programa de maior audiência da Globo no primeiro trimestre, o BBB 22 tinha um benefício quase que exclusivo na emissora: liberdade para esticar seu horário de acordo com as dinâmicas propostas no dia. A "mamata", no entanto, acabou. Reportagem publicada no portal Notícias da TV apurou que passou a vigorar neste mês uma norma que obriga o reality show a cumprir sua faixa, com uma pequena tolerância em determinados casos.

Antes de a empresa baixar a nova imposição, Tadeu Schmidt chegou a mencionar algumas vezes o nome de Renata Lo Prete, titular do Jornal da Globo, e de Amauri Soares, diretor do canal TV Globo e comandante da programação.

O telejornal da madrugada parecia ser o principal prejudicado pelos horários flutuantes de encerramento do reality show. A âncora já havia até virado meme nas redes sociais e respondia a todos, inclusive a própria empresa, com bom humor no Twitter. O inimigo do Big Brother Brasil, porém, era outro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na última semana, o Notícias da TV revelou que foi a equipe do Conversa com Bial a que mais se irritou com a entrega da atração da área do diretor J.B. de Oliveira, o Boninho, e provocou uma briga nos bastidores.

Justamente na estreia da nova temporada do talk show, em 7 de março, a edição do BBB 22 ao vivo com Jogo da Discórdia demorou uma hora a mais do que o combinado para terminar. Estava prevista para encerrar às 23h35, mas foi finalizado à 0h37. Com isso, Pedro Bial entrou no ar depois das 3h, praticamente colado no Hora 1.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A equipe do Conversa protestou internamente, o que gerou uma mudança: nas duas últimas segundas, o Jogo da Discórdia foi finalizado no Multishow, algo que não havia acontecido durante a temporada inteira e que só mudou após a reclamação dos realizadores do talk show.



Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE