BBB: Karol Conká é acusada de xenofobia após comentários sobre a paraibana Juliette

247 - A cantora Karol Conká está sendo acusada de xenofobia nas redes sociais pelos comentários que fez sobre o jeito da paraibana Juliette, no Big Brother Brasil 2021

Conversando com outras pessoas da casa, a cantora lembrou que é de Curitiba, “uma cidade muito reservadinha”. “Por mais que eu sou artista e rodo o mundo, eu tenho meus costumes. Eu tenho muita educação para falar com as pessoas, eu tenho meu jeito brincalhão, mas reparem que eu não invado [o espaço do outro], não desrespeito, não falo pegando nas pessoas. Eu acho estranho, mas essa pessoa [Juliette] falou que não faz por mal”, afirmou.

A ex-BBB Flayslane e o cantor Wesley Safadão se pronunciaram nas redes sociais contra os comentários de Conká.

“Nojo desse papo de discriminação com a cultura do Nordeste, me dá ânsia de tanto nojo, nós somos calorosos, gostamos do contato, somos expressivos, somos alegres e espalhafatosos sim, mas isso não significa que no nosso lugar a gente não aprende a ter educação e respeito. É constante a chacota com os nordestinos principalmente paraibanos, fazem pouco caso, não nos levam a sério, não nos respeitam, se sentem superiores a nós, mais educados, mais inteligentes, mais capacitados. Eu não vou ficar calada enquanto a perseguição com o paraibano se repete”, escreveu a ex-BBB no Twitter.

“Tenho muito orgulho do meu Nordeste”, publicou Safadão.

