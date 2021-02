BBB21: internautas acusam interferência externa após Conká dizer ter recebido conselho de 'gente grande do programa'

247 - A cantora Karol Conká, participante do Big Brother Brasil (BBB) 21, deu motivo nesta quarta-feira (10) para que internautas apontassem interferência externa no programa.

Em conversa com Nego Di e Arthur, Conká disse ter recebido o conselho de uma pessoa "grande e importante" no confessionário do reality da Rede Globo. Ela falava com os outros dois participantes sobre a briga que teve com Carla Diaz na festa do último sábado (7).

"Se fosse tão grave, eu nem aqui estava. Eu entrei naquele confessionário, eu falei com pessoas lá dentro, pessoas grandes e importantes do programa. Falaram para mim: 'A gente olha para você e vê boas qualidades. Não se resuma a uma coisa, de um dia de desequilíbrio, que está todo mundo sujeito a passar aqui'', declarou.

Quase que imediatamente a cantora foi advertida pela produção para que não falasse sobre o assunto. Ela então tentou contornar a situação: "não, porque eu estou falando da psicóloga que eu conversei".

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.