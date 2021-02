BBB21: Nego Di pode deixar a casa com recorde de rejeição

Enquetes dão conta de que o humorista pode ser eliminado com cerca de 96% dos votos. A maior rejeição registrada até hoje no BBB foi de 94,2% edit

247 - A eliminação de um dos participantes do Big Brother Brasil (BBB) 21 nesta terça-feira (16) promete ser histórica. O paredão, formado por Sarah, Nego Di e Fiuk, deve ter um alto índice de rejeição do eliminado.

A tendência é que o gaúcho Nego Di saia da casa com um número expressivo de votos do público. O humorista teve sua imagem desgastada após ser visto pelos espectadores como um dos "vilões" que, junto com Karol Conká, Projota e Lumena, arquitetaram estratégias contra o ex-participante Lucas Penteado e outros.

Na enquete realizada pelo UOL, Nego Di aparece com mais de 96% dos votos dos internautas para deixar a casa.

Até o momento, a participante com maior taxa de rejeição da história do reality em um paredão triplo é Patrícia Leitte, que foi eliminada com 94,2% dos votos.

