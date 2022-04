BBB22: Lula acusa brother de comprar votos e web vê indireta a Arthur (vídeo)

Apoie o 247

Metrópoles - Apesar de não ser considerada a melhor temporada do reality, o BBB22 está na boca do povo. Prova disso é que até o ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva decidiu comentar os últimos acontecimentos da competição global. Em entrevista coletiva realizada nesta terça-feira, 26, e transmitida pelo canal oficial do Partido dos Trabalhadores (PT) no YouTube, o político acusou um dos brothers de manipular a votação para vencer o programa.

Ao responder uma pergunta sobre a importância da regulação dos meios de comunicação e da internet, Lula citou a votação que irá definir o ganhador do Big Brother Brasil neste ano.

“Você vai permitir a indústria de fake news com robô? Eu estava conversando hoje no carro que no Big Brother estão votando agora para ver quem vai ganhar. E tem um cara que está com um esquema de computador, é uma indústria de telefonema para a Rede Globo, para ele ser indicado. Eu não assisto, mas me parece que tem um cara lá mais abastado, e que tem mais dinheiro, ele montou uma fábrica de computador para votar nele […]. Que estupidez é essa?”, questionou Lula.

Veja:

