“Bolsolão do asfalto” é assunto mais comentado do Brasil após mais um esquema de corrupção do governo vir à tona

247 - A hashtag “Bolsolão do asfalto” é assunto mais comentado no Twitter Brasil na manhã desta segunda-feira (10) após mais um esquema de corrupção do governo de Jair Bolsonaro vir à tona.

Auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU) identificou, no governo Jair Bolsonaro (PL), indícios da "ação de um cartel de empresas de pavimentação em fraudes a licitações da estatal Codevasf que somam mais de R$ 1 bilhão", informa a Folha de S. Paulo. A Codevasf é vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR).

Veja repercussão:

Com o BOLSOLÃO DO ASFALTO, Tarcísio de Freitas poderá inaugurar em SP uma característica do RJ: governadores presos. Vc conhece o vice Felício Ramuth? https://t.co/CmZ9hulJnA October 10, 2022

Depois do bolsolão do MEC, bolsolão do kit robótica e bolsolão do ônibus escolar, agora temos o BOLSOLÃO DO ASFALTO. Não tem corrupção pequena neste desgoverno, é tudo bilhão! https://t.co/H4rmgl0KeE — Jandira Feghali 🇧🇷🚩 (@jandira_feghali) October 10, 2022

Sabe o que é o BOLSOLÃO DO ASFALTO? Eu explico: é um cartel de empresas de pavimentação que, com a ajuda dos aliados do presidente fraudou licitações de R$ 1 BILHÃO. Os empresários envolvidos no esquema estão com o bolso cheio e as estradas seguem cheias de crateras. — Humberto Costa (@senadorhumberto) October 10, 2022

BOLSOLÃO DO ASFALTO

Todo dia tem Bolsolão pic.twitter.com/79Kagr1PK8 October 10, 2022

Três argumentos pra convencer indecisos essa semana:



- Bolsonaro cortou 95% dos recursos da educação infantil em 2023;



- Bolsolão do Asfalto desviou mais de R$ 1 bilhão, segundo TCU;



- Collor, aliado de Bolsonaro, pode ser ministro caso ele se eleja.#LulaPresidente1️⃣3️⃣ — Juliano Medeiros (@julianopsol) October 10, 2022





