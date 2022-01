Bolsonaristas apelam para que Alexandre de Moraes liberte Roberto Jefferson: “pode morrer a qualquer momento”

Presidente do PTB foi preso após disparar diversas ameaças contra a Suprema Corte edit

247 - Preso há seis meses em Bangu (8) (RJ) após disparar diversas ameaças aos ministros do STF, muitas vezes segurando armas de fogo, Roberto Jefferson agora clama por um aceno do ministro que atacou no passado, Alexandre de Moraes, que expediu a ordem de encarceramento.

A esposa de Jefferson, Ana Lúcia, gravou um vídeo nesta segunda-feira reivindicando a transferência do bolsonarista para uma ala hospitalar, argumentando que ele “possui muitas cormobidades”.

Pelo amor de Deus, qual o objetivo de não liberar a transferência do Roberto Jefferson para o hospital?? Olha o desespero da esposa dele!! pic.twitter.com/R92xsoOnQV January 17, 2022

