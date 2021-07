Bolsonaristas atacam Randolfe com acusações falsas de rachadinha

Bolsonaristas circularam nas redes sociais um comprovante de pagamento no nome do senador que supostamente comprovaria a prática de rachadinha por ele. O comprovante, no entanto, desmonta a própria acusação. Entenda edit

247 - Bolsonaristas fizeram do termo "#RachadinhaDoRandolfe" um dos assuntos mais comentados desta quinta-feira (8) no Twitter. Os apoiadores de Jair Bolsonaro acusavam o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), vice-presidente da CPI da Covid, de praticar rachadinha em seu gabinete, e publicaram também um comprovante de pagamentos que supostamente provaria a prática.

No entanto, o próprio comprovante desmonta a acusação. No documento, o senador aparece como o pagador dos serviços, o que contraria a tese de que ele estaria recebendo parte do salário de seus funcionários.

"Como forma de tentar intimidar, tentam nos igualar aos bandidos que fazem rachadinha e roubam dinheiro público. Aqui não! Sabemos que estamos chegando perto do que eles temem. A CPI não vai parar! Vamos continuar pelo povo brasileiro!", respondeu Randolfe pelas redes sociais.

O chefe do gabinete do senador, Charles Chelala, também respondeu: "eu diria que é ignorância se eu não soubesse que se trata de tentativa de ataque à honra do senador Randolfe. ​Sou chefe de gabinete do Senador Randolfe. Entre minhas funções está o pagamento de aluguel e contas do escritório regional do mandato, que funciona no Amapá".

As acusações dos bolsonaristas surgem após áudios da ex-cunhada de Jair Bolsonaro provarem que ele próprio praticava rachadinha em seu gabinete como deputado federal.

