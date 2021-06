Bolsonaro diz que Nise Yamaguchi foi vítima de tribunal de exceção e internautas ironizam: "falou o fã do Ustra"

Ao reclamar do tratamento de membros da CPI com a médica defensora da cloroquina Nise Yamaguchi, internautas relembram que Bolsonaro é fã de Carlos Brilhante Ustra, um dos maiores torturadores da ditadura, reconhecido pelo tom sádico e violento edit

247 - Ao reclamar do tratamento de membros da CPI com a médica defensora da cloroquina Nise Yamaguchi em suas redes sociais, internautas relembram que Jair Bolsonaro é fã assumido do falecido coordenador do Centro de Operações de Defesa Interna (DOI CODI) Carlos Brilhante Ustra, um dos maiores torturadores da ditadura militar, reconhecido pelo tom sádico e violento.

Em 2016, ao declarar o seu voto no processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, o então deputado federal Jair Bolsonaro (PSL) fez uma homenagem à memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra chamando-o de “o pavor de Dilma Rousseff”, por ter comandado as sessões de tortura contra a ex-presidenta, que foi presa durante a ditadura militar.

Ustra morreu em 2015, aos 83 anos, sem pagar criminalmente por suas ações.

Veja a repercussão:

"Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff, pelo exército de Caxias, pelas Forças Armadas, pelo Brasil acima de tudo e por Deus acima de tudo, o meu voto é sim" https://t.co/BJRWXpBpgb — Leandro Iamin (@leandroiamin) June 2, 2021

Louvam Ustra e a tortura dos tempos da ditadura, mas não aguentam uma CPI?!

Faça-me o favor 😪 June 2, 2021

Eu vivi pra ver gente que idolatra o Brilhante Ustra reclamar que a Nise Yamaguchi "foi interrogada com violência". — Vladimir Cunha (@VladCorps) June 2, 2021

A fantástica solidariedade miliciana...



"Idiota"

"Não te estupro porque vc não merece"

"Homenagem ao coronel Ustra"

"Vamos metralhar a petezada"

"O erro foi torturar e não matar"

"E daí?" https://t.co/8tcGUE7UIj — Bob Jack (@bobjackk) June 2, 2021

Justos eram os interrogatórios conduzidos pelo Coronel Ustra, no porão do DOI-CODI. pic.twitter.com/uZVFQgfA7m — JamesPMC (@thiandrada) June 2, 2021





