"Bolsonaro não mexa no meu salário" vai aos trends após plano de Guedes de desvincular salário mínimo da inflação

A campanha foi lançada por André Janones nas redes sociais. Paulo Guedes tem um plano para impedir o avanço do salário mínimo no Brasil edit

Apoie o 247

ICL

247 - A frase “Bolsonaro não mexa no meu salário” entrou entre os assuntos mais comentados do Twitter nesta quinta-feira, 20, após anúncio que o ministro da Economia de Jair Bolsonaro (PL), Paulo Guedes, tem um plano para impedir o avanço do salário mínimo no Brasil .

O ministro pretende lançar um “novo marco fiscal" visando "quebrar o piso", criando uma espécie de licença para gastos extrateto, mas segurando os benefícios previdenciários ou atrelados ao salário mínimo.

O plano que seria apresentado após uma eventual reeleição de Jair Bolsonaro (PL) prevê a desindexação do salário mínimo e dos benefícios previdenciários, hoje corrigidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do ano anterior, o que assegura a reposição da perda inflacionária para famílias famílias com renda de até cinco salários mínimos.

A campanha foi lançada pelo deputado federal eleito André Janones (Avante), aliado do ex-presidente Lula (PT), que tem ganhado importância nas redes sociais pelos seus ataques ao candidato Bolsonaro e seus aliados.

Vamos subir a tag:



BOLSONARO NÃO MEXA NO MEU SALÁRIO



Postem todos: É guerra! 👊 October 20, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.