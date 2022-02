Brasil tem sua própria versão do "golpista do Tinder". Saiba quem é

Apoie o 247

Metrópoles - A lábia aguçada, simpatia e grande poder de sedução sempre foram qualidades presentes na personalidade do “bilionário do Tinder”, segundos ex-amigos que conheceram Rafael Correa de Paula, 33 anos, entre 2009 e 2010, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. O suposto herdeiro de um império formado por fazenda situadas no interior de Minas Gerais, Logo ficou conhecido na cidade.





Segundo uma das pessoas que pertencia ao mesmo círculo de amigos que Rafael, contou que os golpes sempre estiveram presentes na vida do dito empresário. Quando chegou em Ribeirão Preto, Rafael se esforçou para ser integrar as rodas da alta sociedade local. Para isso, simulou estudar medicina em uma das faculdades que existem na região e alugou uma suntuosa cobertura.

Em um período de poucas semanas, o suposto herdeiro conseguiu mobiliar todo o imóvel somente na base da conversa. “Naquela época ele fazia as compras via boleto bancário, se aproximava dos vendedores e conseguia ganhar a simpatia deles. Em seguida, pedia para que as lojas acertassem todos os detalhes com uma suposta secretária de seu escritório. A surpresa é que ele afinava a voz e se fazia passar pela tal secretária, que nunca existiu”, disse.



Briga na cobertura

Depois que a cobertura foi toda mobiliada com móveis e eletrônicos sofisticados, não demorou para os credores começarem a cobrar pelos produtos. “Naquela época, o Rafael morava com um rapaz na cobertura e ele começou a ficar incomodado com os cobradores. Havia pintores, paisagistas, vendedores de ar condicionado entre outros fazendo as cobranças”, contou.

Quando a situação ficou insustentável, uma comitiva de cobradores se formou na porta do prédio e até a mãe do suposto herdeiro foi chamado. “No final das contas, a mãe dele ficou chocada com a situação, pois é uma pessoa simples, dona de um pequeno sítio que atualmente está arrendado para plantação de cana. Ele simulava ser rico mas nunca foi herdeiro ou dono de um império”, disse.

Houve uma grande confusão na cobertura e os credores tomaram de volta todos os móveis e eletrônicos, deixando a residência praticamente vazia. Logo depois, o bilionário do Tinder desapareceu. ” Ele chegou a se esconder na casa de máquinas do elevador. Chorou e garantiu que não aplicaria mais golpes. Chegou a dizer que fazia aquilo por medo de não ser aceito pelos amigos, por ser humilde”, ressaltou o ex-amigo.

