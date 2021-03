Bruna Marquezine é alvo de críticas após defender isolamento e internautas resgatarem suas viagens durante a quarentena

247 - A atriz Bruna Marquezine se envolveu em uma confusão no Twitter durante a madrugada deste domingo (14). Ela foi alvo de críticas pelos usuários da rede, que questionavam a falta de coerência com o apoio dela à quarentena e os passeios que ela realizou durante a pandemia do Covid-19.

Os questionamentos começaram quando Bruna reforçou seu apoio ao isolamento e alguns perfis exibiram algumas das vezes que a atriz foi vista não seguindo a quarentena, como a viagem que ela realizou no Ano Novo com Manu Gavassi, Thelma Assis e Rafa Kalimann e ainda outro passeio com Enzo Celulari. Assim, Marquezine respondeu alguns dos comentários e chegou até a desativar sua conta na rede social.

Após discutir com alguns internautas, ela desativou sua conta no Twitter e reativou, pedindo desculpas pelo comportamento. “É… dei show de impulsividade… Passando aqui pra dividir com todos aqueles que me acompanham e me respeitam que vou tirar um tempo pra repensar todas as minhas atitudes e rever a maneira como devo lidar com esses tempos difíceis.”

