Caio Castro é criticado por promover aglomeração e ignorar funcionário que tentava se proteger da Covid

247 - Após ser criticado por promover pesca em local proibido em Fernando de Noronha, o ator Caio Castro foi alvo de novas acusações neste domingo (23) ao promover aglomeração enquanto um funcionário tentava se proteger do vírus, como mostra a imagem que viralizou nas redes.

Internautas usaram as redes sociais para criticar a postura omissa do ator, no momento que o Brasil enfrenta um dos piores momentos da pandemia.

Veja:

