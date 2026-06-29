Calote? Prefeitura diz que Gusttavo Lima devolveu só parte de cachê milionário após se recusar a fazer show alegando diarreia

247 - A Prefeitura de Surubim, em Pernambuco, afirmou que a empresa responsável pelo show de Gusttavo Lima devolveu apenas parte do cachê de R$ 1,3 milhão pago para a apresentação que seria realizada no São João da cidade. O cantor cancelou o show marcado para sábado (27), o que provocou um embate público com o prefeito Cleber Chaparral (União-PE).

Segundo informações do Metrópoles, a administração municipal divulgou nota nesta segunda-feira (29) para esclarecer que a restituição feita pela Balada Eventos e Produções, empresa responsável pela apresentação do sertanejo, corresponde apenas ao valor líquido recebido no contrato, e não ao total da contratação.

“A Prefeitura de Surubim informa que a empresa Balada Eventos e Produções, responsável pela apresentação do cantor Gusttavo Lima, realizou a devolução apenas do valor líquido recebido pelo contrato firmado para os festejos juninos. A restituição, contudo, não corresponde ao valor integral da contratação, pois ainda serão observados os valores referentes às retenções tributárias realizadas no pagamento, além das responsabilidades pela não realização do show”, diz a nota.

O comunicado indica que a prefeitura ainda pretende avaliar valores referentes a impostos retidos e possíveis responsabilidades contratuais decorrentes do cancelamento da apresentação. Dessa forma, segundo o município, a situação ainda não foi totalmente encerrada do ponto de vista financeiro e administrativo.

O caso ganhou repercussão depois que Gusttavo Lima cancelou o show que faria durante os festejos juninos de Surubim. Após o cancelamento, o prefeito Cleber Chaparral cobrou publicamente a devolução do cachê e criticou o artista em vídeo divulgado nas redes sociais.

A apresentação fazia parte da programação de São João do município, uma das festas mais tradicionais do calendário nordestino. O valor contratado, de R$ 1,3 milhão, passou a ser questionado após a ausência do cantor no evento e a reação da administração municipal.

Gusttavo Lima alegou ter passado mal antes do show. Em publicação nas redes sociais, o cantor afirmou ter sofrido uma intoxicação alimentar e pediu desculpas ao público, indicando a possibilidade de remarcar a apresentação para uma nova data.

Com a nota divulgada pela Prefeitura de Surubim, o impasse passou a envolver não apenas o cancelamento do show, mas também a discussão sobre o valor efetivamente devolvido e as obrigações previstas no contrato. O município afirma que ainda serão analisados os aspectos tributários e as consequências da não realização da apresentação.

O episódio reacendeu o debate sobre contratações milionárias de artistas por prefeituras para festas públicas, especialmente em eventos financiados com recursos municipais. Também colocou em evidência a necessidade de transparência sobre contratos, pagamentos, retenções e cláusulas de responsabilização em caso de cancelamento.

Até o momento, de acordo com as informações disponíveis, a prefeitura sustenta que a devolução não corresponde ao valor integral da contratação. A definição sobre eventuais diferenças, responsabilidades e possível remarcação do show dependerá dos próximos desdobramentos entre o município, a empresa Balada Eventos e Produções e a equipe de Gusttavo Lima.