Campanha pró-vacina no Rio divulga foto com homem usando máscara de cabeça para baixo

247 - Uma campanha promovida pelo governo do Rio de Janeiro para divulgar informações sobre a vacinação contra a Covid-19 ganhou até repercussão internacional, mas por motivo de piada. Uma das peças publicitárias, estampa nas ruas do Estado, divulgou a foto de um homem que usava a máscara de cabeça para baixo.

“Faltou atenção aos responsáveis pela campanha de prevenção contra a #COVID19 do Governo do RJ. A ideia era conscietizar, e colocaram a foto de um cidadão com a máscara de cabeça para baixo. É o tweet”, denunciou o perfil “Contagem Coronavírus - Brasil”, na noite deste sábado (10). A repercussão na rede social foi intensa.

O investidor americano Grant Lingel, há 11 anos no Brasil, foi um dos que fizeram piada e contou que está voltando para Nova York com sua mulher e o filho de 3 anos justamente pela falta de seriedade das autoridades do país no enfrentamento à pandemia. Aos 38 anos, já tem vacina agendada para quando chegar ao seu país, na semana que vem.

“Pra ver a situação... Um ano de atraso e desse jeito”; “a cara do governo do Rio”; e “que vergonha” foram algumas outras reações dos internautas. “Tudo normal, o próprio governador faz diferente dos decretos que eles divulgam!!!”, lembrou outro. Confira as reações à postagem:

