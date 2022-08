Carla Zambelli via live do Lula enquanto Bolsonaro falava a um podcast

Deputada foi flagrada assistindo a fala em que o ex-presidente garante a André Janones a continuidade do Auxílio Emergencial de 600 reais, que Bolsonaro cessará em dezembro edit

247 - A deputada Carla Zambelli, que já militou em atos do grupo feminista Femen, continua emitindo sinais contraditórios.

Na manhã deste sábado, enquanto Jair Bolsonaro falava ao podcast Cara a Tapa, ela assistia à live de Lula com André Janones, no Facebook.

Carla Zambelli foi notícia esta semana por levar o hacker Walter Delgatti para um encontro com Jair Bolsonaro, no Palácio do Alvorado.

Imagens de Delgatti sendo levado de carro para o encontro com Bolsonaro foram devidamente registradas por fotógrafos, que depois as "vazaram" para a imprensa.

Delgatti teve papel fundamental na história recente do País, ao acessar a conta de Deltan Dallagnol no Telegram e baixar mensagens que comprovam a desonestidade da Lava Jato.

