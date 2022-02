CarluxoMamateiro bomba nas redes após sua ida inútil à Rússia com dinheiro público

Dois generais ministros do governo Bolsonaro FORA da mesa de reunião com o Presidente da Duma do Estado, Deputado Vyacheslav Volodin, e o VEREADOR DO RIO sentando ao lado do pai. Que patético!



É ou não é #CarluxoMamateiro? pic.twitter.com/XJKjr2Tos3

