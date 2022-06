Carol Nakamura é detonada após criticar filho adotivo: "Muito cruel"

No Twitter, boa parte dos internautas estão vendo problemas nas declarações que foram dadas sobre o menino edit

247 - Carol Nakamura publicou um desabafo para responder os questionamentos sobre a ausência de Wallace, criança da qual ela tinha a guarda provisória e que morava com ela há três anos, em suas redes sociais. Porém, a forma como a bailarina e seu marido, Guilherme Leonel, falaram sobre a situação e as palavras que ela usou não foram bem aceitas e ela está sendo detonada na web. A reportagem é do portal Na Telinha.

"'Safado', 'sem vergonha', 'dificilmente terá um futuro'. A forma como a Carol Nakamura e o marido se referem a uma criança de 12 anos que quis voltar a viver com a mãe é muito cruel", criticou Lívia Laranjeira.

No Twitter, boa parte dos internautas estão vendo problemas nas declarações que foram dadas sobre o menino. "Eu que sempre quis adotar uma criança, lendo esse texto do caso da Carol Nakamura, tô quase dando um treco, isso é uma aula de desumanidade, de falta de empatia, racismo, elitismo e, além disso tudo, ainda é crime. Bagulho de cuzão do caralho, típico de gente que usa Deus pra tudo", apontou Fabiano.

"O que a Carol Nakamura fez, é a mítica do "branco salvador" que vai em lugares pobres com a perspectiva de ajudar o pobre favelado sem recurso, existem meios legais para se adotar uma criança e se você tem essa intenção pesquise antes, pra não fazer e falar merda como a coleguinha fez", escreveu outra usuária do microblog, identificada como Marcelle.

Carol Pinho destacou todo o processo que envolve uma adoção legal. "O que a Carol Nakamura fez não é adoção. Ela não era mãe adotiva da criança. Pegar criança de uma família pobre não é adoção. Espero que fique a lição: mães pobres têm direito a maternar, portanto, não peguem filhos dos outros pra "ajudar". Usem o trâmite legal e evitem transtornos. Se a Carol Nakamura tivesse passado pelo processo de adoção legal ela certamente não estaria expondo o rostinho da criança e fazendo esse circo em torno da adoção", pontuou.

"Essa fala dela pra mim foi a pior: 'tanta gente precisando de oportunidade'. A Carol Nakamura tá é com ego ferido, ela queria era criar alguém que fosse grato o resto da vida pela esmola que ela tá dando. Não me parece que o que ela tinha com o menino era amor", disse Paulinha.

Nos Stories de seu perfil no Instagram, Carol Nakamura voltou a falar sobre o assunto e disse que as críticas são apenas 10% dos comentários que ela recebe. A bailarina ressaltou que continua sendo a favor da adoção e teceu elogios a Wallace.

