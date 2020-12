Casal é obrigado a devolver bebê para adoção após erro de juíz e mãe desabafa: "estou revoltada!"

247 - Um casal teve de devolver o filho adotivo ao abrigo após um erro judicial, em Tianguá, no interior do Ceará.

Gabriela (a influencer Gabi Andrade) e Thallys, que são casados desde 2012, tiveram de devolver um bebê que adotaram após um juíz perceber que o casal estava sem um certificado de um curso para adoção, exigido por lei.

Eles alegam, no entanto, que assistiram às aulas necessárias, mas por uma falha no sistema nunca receberam o certificado de conclusão.



Por isso, a influencer Gabi Andrade desabafou nas redes sociais, na quarta-feira, 16.

“Eu estou revoltada! Revoltada! Quem me conhece sabe o tamanho do sonho que eu sempre tive de ser mãe. Em 2018 eu dei entrada no processo de adoção, eu fiz o curso no fórum e eu não recebi meu certificado, não foi por culpa minha, muitas vezes eu fui no fórum procurar esse certificado”, disse.

"E eu queria pedir um apelo aos casais que estão na nossa frente na fila, que por favor abram mão, é a única esperança, os casais desistirem e me entregarem o meu filho. Se os casais abrirem mão e disserem que não querem essa criança e que vão esperar por outra criança eu consigo ter meu filho de volta, por favor, eu imploro a vocês”, afirmou.

