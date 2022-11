Casimiro é eleito homem do ano na internet: entenda

Apoie o 247

247 - Não é de hoje que Casimiro faz sucesso na internet e vem batendo recordes com as suas transmissões online e com a sua popularidade. O jornalista foi condecorado, nesta quinta-feira (3), com o título de Homem do Ano, na categoria Conteúdo Digital pela GQ Brasil. As informações são do portal Metrópoles.

O streamer receberá o prêmio durante o evento da revista, que acontecerá na noite de hoje. Em 2022, Casimiro viu o seu público na Twitch TV, plataforma de transmissões ao vivo, aumentar consideravelmente. O jornalista, inclusive, bateu o recorde de pessoas simultâneas, 545 mil, ao assistir o primeiro episódio da série Neymar: Caos Perfeito, da Netflix. A marca seria superada meses depois pelo também brasileiro Gaules.

