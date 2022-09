Ciro diz que seus netos irão ter orgulho do avô e Gregório ironiza: e eles vão falar, “pardon, je ne comprends pas”

Candidato do PDT ficou marcado por sair do Brasil em pleno segundo turno do pleito que elegeu Bolsonaro presidente edit

247 - O humorista e escritor Gregório Duvivier não perdeu a oportunidade de ironizar o candidato Ciro Gomes em uma postagem nas redes sociais.

O candidato do PDT disse que tem “orgulho de dizer aos meus filhos e netos: ‘Eu não me vendi. Eu não me rendi’. E aqueles que me apoiam terão orgulho de revisar meu passado limpo e de muita luta pelo povo brasileiro”.

Gregório então respondeu: “e seus netos vão falar: “pardon, je ne comprends pas” (perdão, eu não te entendo).

Ciro ficou marcado por sair do Brasil em pleno segundo turno do pleito que elegeu Bolsonaro presidente em 2018.

