Ciro encarna Mestre dos Magos em novo vídeo, mas comete gafe ao esquecer que personagem some nos momentos mais difíceis

Apoie o 247

ICL

247 - Mais uma ação publicitária de Ciro Gomes virou alvo de piada nas redes. No novo vídeo-paródia, Ciro dá vida ao personagem Mestre dos Magos do desenho Caverna do Dragão, que foi um sucesso no Brasil nos anos 80 e 90.

Comparando Bolsonaro com Lula mais uma vez, ele se coloca como solução, mas esquece que o Mestre dos Magos sempre desaparece quando a turma de jovens perdida no mundo selvagem encontra-se em apuros.

Exatamente o que Ciro fez quando foi a Paris e abandonou o brasileiro no momento mais difícil, comparou um internauta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Veja:

O cara compartilha uma história onde ele é representado pelo mestre dos magos! Hahaha

O mestre dos magos que tá sempre sumindo quando o bicho pega ...no caso o mestre dos magos ciranha sempre some para Paris https://t.co/wurh4Y7QQI CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — Biazita gomes (@biazitagomes) August 1, 2022

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE









CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.