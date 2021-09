Collor ataca Boulos e toma invertida: "e o dinheiro da poupança, já devolveu?"

Líder do MTST lembrou que Collor, enquanto presidente no início dos anos 90, congelou a poupança dos brasileiros e colocou o Brasil em colapso econômico edit

247 - O senador Fernando Collor de Mello resolveu atacar o líder do MTST Guilherme Boulos e tomou uma invertida dele nas redes sociais. Tudo começou quando Boulos criticou uma postagem de Collor com Bolsonaro, comemorando os 1000 dias de governo. “O pior da velha política”, disparou.

Collor então respondeu na sequência: “Falou em entregar moradias e esse daí já fica todo atiçado. Vai trabalhar!”

O líder do movimento de moradia então destacou o passado de Collor enquanto presidente, antes de sofrer um processo de impeachment. “E o dinheiro da poupança? Já devolveu ou ficou na Casa da Dinda?”.

Com uma política econômica insana, ele determinou o bloqueio das poupanças até o limite de 50 mil cruzados novos, causando desespero em milhares de brasileiros. Cerca de 80% do dinheiro aplicado, não só em cadernetas de poupança e em contas correntes, mas, também, em aplicações financeiras, como o famoso "overnight", ficou retido no Banco Central por 18 meses. Estima-se que o governo tenha confiscado o equivalente a cerca de US$ 100 bilhões, o equivalente a 30% do Produto Interno Bruto (PIB).

Falou em entregar moradias e esse daí já fica todo atiçado. Vai trabalhar! https://t.co/RggDg0ECDN September 28, 2021

