Com performance brilhante na Sapucaí, Paolla Oliveira leva Grande Rio ao topo dos assuntos mais comentados do Twitter

247 - A atriz Paolla Oliveira desfilou na noite deste domingo (19) pela Grande Rio na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro.

A performance da musa foi muito elogiada nas redes sociais.

Diante do show de Paolla e da escola como um todo, a Grande Rio foi parar no topo dos assuntos mais comentados do Twitter no Brasil na manhã desta segunda-feira (20). O nome da atriz, claro, também esteve entre os principais assuntos.

