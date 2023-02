Confira o trecho do JN que viralizou apontando conquistas importantes do governo Lula em tão pouco tempo (vídeo)

Apoie o 247

247 - Um trecho do Jornal Nacional exibido nesta quinta-feira (16) viralizou nas redes sociais.

O trecho em questão destaca o aumento do salário mínimo, mudanças da faixa de declaração do Imposto de Renda além do reajuste de bolsas para pós-graduação, mudanças estratégicas do governo Lula

“O Brasil realmente está mudando”, "Impressionante como já fez em tão pouco tempo’, foram alguns dos comentários dos internautas.

Veja:

