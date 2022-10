Constantino resgata foto de Lula com Jefferson de 20 anos atrás, mas se ofereceu para ser o seu soldado "na caça" aos comunistas

Extremista está em desespero nas redes tentando apagar o vínculo de Bolsonaro com Jefferson edit

247 - Rodrigo Constantino, fiel aliado de Jair Bolsonaro, decidiu num ato de desespero resgatar uma foto antiga de Lula com Roberto Jefferson para tentar desviar a atenção da proximidade do extremista com o clã, após o atentado promovido neste domingo contra policiais federais, mas a tentativa virou piada nas redes.

A proximidade é tanta que o próprio Constantino participou de live no dia 23/12/21 com Jefferson e prometeu ser um soldado na “caça aos comunistas”.

“Eu tenho arma! Se houver uma convocação comunista eu posso ser soldado”, disse ele.

Veja:

Esse @Rconstantino não é só amigo de bandido vagabundo, não. É bandido e vagabundo também. https://t.co/6wnSVh07KD — J.P. Cuenca (@jpcuenca) October 24, 2022





