Criticado por ouvir funk, ex-BBB Danrley rebate seguidor: “Fala bosta” (vídeo)

Junio Silva, Metrópoles - Coro Com Coça, remix de Mc Urubuzinho e DJ Wesley 22, era a trilha sonora de Danrley Ferreira no último domingo (17/1), enquanto estava a caminho da prova do Enem. No entanto, ao publicar o vídeo em suas redes sociais, o ex-participante do BBB 19 acabou recebendo um comentário preconceituoso, que não deixou passar batido.

“Deve nem saber as propriedades dos triângulos”, escreveu um internauta. O estudante rebateu a crítica por meio de um vídeo postado no Instagram, mostrando que seu gosto musical não influencia em sua competência ou inteligência.

