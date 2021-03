Cynara Menezes diz que Ciro é um “macho tóxico” que não tem mais chances em 2022

"É por isso que eu digo que ele não tem chance contra Bolsonaro. não cabem dois machos tóxicos no segundo turno", afirmou Cynara Menezes edit

247 - A jornalista Cynara Menezes, responsável pelo site Socialista Morena, afirmou em sua página no Twitter que a declaração do pedetista Ciro Gomes foi uma agressão a ex-presidenta Dilma Rouseff e a todas as mulheres brasileiras.

Ciro disse, em pleno 8 de Março, Dia Internacional da Mulher, que “Dilma foi um aborto da política brasileira”. I

"É por isso que eu digo que ele não tem chance contra Bolsonaro. não cabem dois machos tóxicos no segundo turno", afirmou Cynara.

Internautas reagiram embasbacados à declaração misógina de Ciro.

ciro gomes comparou a @dilmabr a um "aborto".

— cynara menezes (@cynaramenezes) March 8, 2021





A misoginia do Ciro em relação a Dilma é uma coisa nojenta... como esse cara espera ter voto de eleitor petista um dia? — Magna (@magnamoreira_) March 8, 2021





Ciro Gomes, vc não tem 12% da dignidade e honestidade da presidentA Dilma.



Machista mau caráter. March 8, 2021

