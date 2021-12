Depois do touro, ‘Vaca Magra’ é instalada em frente à Bolsa de Valores, no Centro de SP

Apoie o 247

ICL

247 - Uma escultura de uma vaca magra foi instalada em frente ao prédio da Bolsa de Valores, no Centro de São Paulo, nesta quinta-feira (9). A peça foi colocada no mesmo local onde antes tinha o ‘touro de ouro,’ que foi alvo de protestos e retirado do local pela prefeitura após multa por falta de licença.

A vaca magra e amarela faz parte de uma intervenção de cunho social desenvolvida pela artista cearense Márcia Pinheiro contra a fome, que é realizada em várias cidades, como Fortaleza onde a escultura, pintada de branco, foi colocada em frente à sede da Secretaria de Educação do Ceará.

"Muito mais condizente com a realidade do que aquele outro touro péssimo", diz um internauta.

PUBLICIDADE

Veja a reação dos internautas no Twitter:

Gente, é verdade isso?? Kkkkk 😂😂

Muito mais condizente com a realidade do que aquele outro touro péssimo… — Bruno Sanches (@brunosebrian) December 9, 2021

🚨 Quem precisa de simbolismos quando a realidade pede atitude?

Só conseguimos ampliar a nossa consciência sobre a realidade quando queremos enxergar o mundo de verdade. A ilusão pode ser confortável, mas ela não causa mudanças.

Best Regards,#lanafirma #vacamagra pic.twitter.com/fSjsr7wyuj PUBLICIDADE December 9, 2021

Finalmente. O pessoal do mercado podre tentou, mas enfim alguém fez ARTE e Arte MAIÚSCULA. A perfeita tradução do momento. Oportunidade para uma reflexão sobre a realidade atual. — Caapua (@Caapua) December 9, 2021

PUBLICIDADE

Agora sim. REALIDADE.

Esse é o retrato do Brasil da Fome.

Esse é o retrato do Brasil bolsonarista.#VacaMagra#ForaBolsonaro https://t.co/cmvZcqF2Iz — 🌿. ‘ . Gilberto Madeira . ‘ .🌵 (@gilmadeira) December 9, 2021





Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE