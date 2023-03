Descoberta de ouro na Austrália: rocha avaliada em R$ 830 mil é encontrada por garimpeiro amador

Apoie o 247

247 com Chat GPT - Um garimpeiro amador australiano, que optou por manter sua identidade em anonimato, descobriu uma rocha com ouro avaliada em R$ 830 mil (AUD 240.000) em minas de ouro no estado de Victoria, Austrália, famosa pela corrida do ouro no século 19.

O homem utilizava um detector de metais simples e barato quando fez a impressionante descoberta da rocha, que pesa 4,6 kg e contém aproximadamente 83 onças (2,6 kg) de ouro.

A rocha foi avaliada e comprada por Darren Kamp, um especialista em prospecção de ouro com 43 anos de carreira, que disse aos jornalistas locais que essa foi a maior descoberta que ele já viu. "Fiquei chocado... É uma descoberta única na vida", comentou Kamp à BBC.

O garimpeiro amador levou a rocha à loja de Kamp em Geelong, a cerca de uma hora de Melbourne, carregando-a em uma mochila de viagem grande. Kamp relatou que as pessoas geralmente trazem pedaços minúsculos de ouro ou pedras que parecem ser ouro, mas não são.

No entanto, o homem surpreendeu Kamp com a rocha, perguntando se valeria AUD 10.000. Kamp respondeu: "Tente AUD 100.000".

Após avaliar a rocha, Kamp a comprou do sortudo garimpeiro, que pretende compartilhar o ganho inesperado com sua família. "Ele me disse: 'Oh, a esposa ficará feliz'", revelou Kamp.

Embora descobertas desse porte sejam raras, a Austrália é conhecida por possuir as maiores reservas de ouro do mundo, sendo o local onde muitas das maiores pepitas de ouro já encontradas foram descobertas.

