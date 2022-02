Desembargador derruba biblioteca falsa durante sessão virtual (vídeo)

Apoie o 247

247 - O desembargador Yedo Simões, do TJAM (Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas) derrubou uma biblioteca falsa durante a sessão virtual, na quarta-feira (2) e passou por uma verdadeira saia justa.

Durante a reunião das Câmaras Reunidas na qual os desembargadores analisavam diversas pautas, Simões esbarrou com sua cadeira no fundo falso, que caiu.

Após a queda, ele precisou levantar para arrumar a biblioteca cenográfica.

A cena logo viralizou e é um dos assuntos mais comentados nas redes.

Veja:

O desembargador Yedo Simões, do @TJAmazonas, comprou uma biblioteca falsa para servir de cenário nas sessões online. Ontem, a pseudo estante despencou. Se eu fosse ele, exigia o dinheiro de volta e processava o vendedor por danos morais. Olha a vergonha que o magistrado passou.😆 pic.twitter.com/toGacFo6Fz — Nayara Felizardo (@NayaraFelizardo) February 3, 2022

