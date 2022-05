DiCaprio a Anitta: "seu compromisso com a democracia é inspirador"

O compromisso da @anitta com a democracia é inspirador. Conversar com artistas talentosos e comprometidos em ajudar a salvar o planeta me traz esperança de um futuro melhor. Ouça a Anitta e tire seu título até às 23:59 de hoje em https://t.co/0mKrfxtCth #TiraOTituloHoje https://t.co/ya486OE4z2

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE