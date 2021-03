Divulgação de carta de suicídio gera movimento para excluir Jair e Eduardo Bolsonaro das redes sociais

247 - Após fazer sensacionalismo durante sua live semanal na noite desta quinta-feira (11), usando uma suposta carta de suicídio para pregar contra o lockdown, internautas cobram que as contas de Jair Bolsonaro nas redes sociais sejam banidas e que suas postagens sejam removidas.

No Twitter, seu fiho, Eduardo Bolsonaro também postou a carta e expôs imagens do corpo do feirante que supostamente teria cometido suicídio na Bahia, em decorrência da crise econômica, após medidas de fechamento do comércio para evitar a propagação do vírus.

A postagem de Bolsonaro e seu filho ocorre no momento em que o país amarga milhares de mortes diárias pela Covid-19.

Veja:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.