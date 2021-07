Dominada por ironias, hashtag #OremPeloPresidente vira assunto mais comentado no Twitter

"Torço para saúde do Bolsonaro pois quero vê-lo apodrecendo na cadeia por tudo de ruim que ele fez", escreveu um usuário da rede social edit

247 - Nesta quarta-feira (14), dia em que Jair Bolsonaro foi internado no Hospital das Forças Armadas (HFA) em Brasília em decorrência de uma suposta obstrução intestinal e de uma crise de soluços, internautas fizeram da hashtag #OremPeloPresidente o assunto mais comentado do Twitter no Brasil.

As postagens - irônicas -, porém, não expressam um real desejo de melhora para o chefe do governo federal. "#OremPeloPresidente mesmo, porque ele tem que estar vivo para pagar por tudo o que fez", escreveu uma usuária. "Torço para saúde do Bolsonaro pois quero vê-lo apodrecendo na cadeia por tudo de ruim que ele fez", escreveu outro.

Veja algumas publicações:

Não vou orar por presidente não! Vou orar pelas famílias que perderam os seus . Não sou coveiro! #OremPeloPresidente — Boca Aberta (@marcio08245527) July 14, 2021

Olha... #OremPeloPresidente mesmo pq ele tem que estar vivo para pagar por tudo o que fez... July 14, 2021

Torço para saúde do Bolsonaro pois quero vê-lo apodrecendo na cadeia por tudo de ruim que ele fez… #OremPeloPresidente pic.twitter.com/gd6YJ9oKb8 — Giordano Rocha 🌵 (@giordano_rocha) July 14, 2021

#OremPeloPresidente Desculpa eu não posso fazer nada pelo messias! https://t.co/vo2GqIssmr — Los Frávios -🤘🏻🙄 (@HenriqueUaua) July 14, 2021

#OremPeloPresidente Eu tenho cara de palhaço né só pode pic.twitter.com/ehT54YmqsG — TopsTopsTops🏴🇧🇷🍣 (@paznabatat_fefo) July 14, 2021

vou rezar muito #OremPeloPresidente — detremura em 🏡 (@detremura) July 14, 2021

#OremPeloPresidente

Orando só c for pra ele renunciar a posse de presidente pic.twitter.com/brM6lpwVjp — Luiz must die (@Eu_louiz) July 14, 2021

O PR orou pelo seu povo?#OremPeloPresidente pic.twitter.com/vHe323ApPY — Sandra C Faria (@SandraCFaria) July 14, 2021

Esse soluço aí é o espírito ruim tentando sair dele e ele engolindo de volta#OremPeloPresidente pic.twitter.com/Tx1HO0l9Bi — Vivi 🌹 (@___vivi______) July 14, 2021

#OremPeloPresidente renunciar logo e vazar do Brasil junto com sua familícia! pic.twitter.com/uSUvkifdLw — Dória do Vigor (☘️👖💉) — 🎓 • 🥁 • 🦋 • ? (@DoriaDoVigor) July 14, 2021

#OremPeloPresidente pra que ele saia disso (seu cargo atual) o mais rápido possível ❤ — nanda | YNWA GINI ❤ (@lfcrvgirl) July 14, 2021

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.