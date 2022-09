Eduardo Bolsonaro e Danilo Gentili brigam após post deletado: “Mimado”

Apoie o 247

247 - Danilo Gentili e Eduardo Bolsonaro (PL-SP) voltaram a trocar farpas nas redes sociais nesta terça-feira (27). Gentili afirma ter tido a conta do Twitter bloqueada por uma semana depois de publicações críticas ao ex-ministro da Infraestrutura do governo Jair Bolsonaro (PL), Tarcísio de Freitas, que concorre ao governo de São Paulo. As informações são do portal Metrópoles.

“Hoje eu acordei com a minha conta do Twitter censurada por toda [a] semana de eleição”, escreveu Gentili, no Instagram. “E com essa minha tuitada excluída. Coincidência? Me censurou @BolsonaroSP?”

Na publicação, o humorista dizia não votar em Tarcísio. “O último cara que não era de SP e veio aqui pedir voto saiu como o deputado mais votado e não fez bosta nenhuma por SP”, justificou, em referência a Eduardo Bolsonaro, que é carioca.

Eduardo rebateu: “O mimado acordou sem ter o que fazer e veio tretar; ninguém é mais censurado do que nós nas redes”, disparou o candidato à reeleição.

