Em meme, Mia Khalifa simula depoimento à CPI e internet vai à loucura

Ex-atriz pornô mencionada por senadores, Mia Khalifa publicou montagem na CPI da Covid. Seu nome foi citado algumas vezes no Senado diante da insistência do senador bolsonarista Carlos Heinze em "comprovar" sua atuação contra a cloroquina

247 - Mencionada por senadores durante a CPI da Covid, a ex-atriz pornô Mia Khalifa publicou, nesta quarta-feira, 9, nas redes sociais, uma montagem em que aparece em sessão da comissão no Senado Federal.

Ela foi mencionada durante a comissão diversas vezes após o bolsonarista Carlos Heinze afirmar que Khalifa teria supostamente contratado uma pesquisa publicada na revista The Lancet que constatou a ineficácia do tratamento precoce com a cloroquina- remédio defendido pelo governo Jair Bolsonaro.

As acusações exóticas do senador bolsonarista renderam outras postagens de Khalifa, que o ironizou nas redes sociais. “Estou no Only Fans”, declarou a ex-atriz pornô diante da insistência do senador.

O vice-presidente da CPI da Covid, Randolfe Rodrigues, também ironizou: “Se continuar como está, considero inevitável ter que convocar a Mia Khalifa pra CPI!".

Após Khalifa publicar montagem na CPI, a internet foi à loucura, levantando #miakhalifanacpi. Confira.

Eu quero ver como é que os historiadores no futuro vão explicar as citações a Mia Khalifa nas notas taquigráficas do Senado. — William De Lucca (@delucca) June 9, 2021

Continua a campanha “Mia Khalifa na CPI” pic.twitter.com/Y7wBX0RhQn — Galãs Feios (@galas_oficial) June 9, 2021

