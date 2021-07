Em programa ao vivo de Portugal, participante solta "Fora Bolsonaro" e gera gargalhadas

A manifestação ocorreu durante edição da versão portuguesa do game show Quem Quer Ser Um Milionário? edit

247 - Durante uma edição da versão portuguesa do game show Quem Quer Ser Um Milionário?, uma participante causou gargalhadas, inclusive de Filomena Cautela, apresentadora da atração, ao chamar Jair Bolsonaro de "Fora Bolsonaro".

O vídeo passou a circular com intensidade nesta quinta-feira (29) pelas redes sociais, mas foi exibido originalmente em julho de 2020

A pergunta que motivou a manifestação da participante era a seguinte: "quem foi, até abril de 2020, o ministro da Justiça do Brasil?". As possibilidades de resposta eram: Michel Temer, Hamilton Mourão, Flávio Bolsonaro e Sergio Moro.

Ao justificar sua resposta, a participante, identificada como Diana, disse corretamente que Michel Temer foi presidente do Brasil "antes do que está agora". "Que é o?", questionou a apresentadora. Diana respondeu com muito bom humor: "que é o Fora Bolsonaro".

Continuando sua justificativa, a participante diz que Mourão "é um general qualquer".

Assista:

NA TV EM PORTUGAL:

Apresentadora: e tu sabes quem foi Michel Temer?



A concorrente: foi presidente antes do atual, que é o #ForaBolsonaro pic.twitter.com/Ry05FZAIhK — ticiani (@ticiani) July 28, 2021

