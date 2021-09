Embaixador da Coreia do Sul canta Evidências, de Chitãozinho & Xororó e viraliza nas redes

Lim Ki-Mo roubou a cena durante um evento do Chuseok, um festival coreano para reunir a família e agradecer pela colheita edit

Portal Metrópoles - Com direito a chapéu de boiadeiro, o embaixador da Coreia do Sul no Brasil, Lim Ki-Mo, viralizou, após ser filmado, nessa terça-feira (22), cantando o sucesso Evidências, da dupla sertaneja Chitãozinho e Xororó.

O embaixador roubou a cena durante um evento do Chuseok, um festival coreano para reunir a família e agradecer pela colheita. Nesse momento, também é feito um banquete com comidas tradicionais de sua cultura.

Com a cena, os internautas elogiaram a postura do embaixador. “Só de ter aprendido a cantar uma música em português já mostra um admirável senso de respeito à nossa nação”, disse um.

Embaixador da Coreia do Sul canta Evidências, de Chitãozinho & Xororó.



Lim Ki-mo cantou o "hino" brasileiro em evento do Chuseok, festival coreano para reunir a família e agradecer pela colheita.



Leia: https://t.co/ie1ykGR4WP pic.twitter.com/SLRQt2Qmzt — Metrópoles (@Metropoles) September 22, 2021

